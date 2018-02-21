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| | Тюнеры представили 1000-сильный Chevrolet Camaro ZL1

Тюнеры представили 1000-сильный Chevrolet Camaro ZL1

Вчера, 23:00
Американская тюнинговая компания Hennessey Performance разработала 1000-сильное купе Chevrolet Camaro ZL1. Об этом сообщают обозреватели специализированных изданий.

Тюнеры представили 1000-сильный Chevrolet Camaro ZL1

 

Согласно информации, распространенной профильными СМИ, на тест-драйве 1000-сильный спорткар смог развить 349 км/ч, что на 29 км/ч больше, чем скорость первого в мире массового авто для дорог и дрэг-рейсинга Challenger SRT Demon. Инженеры тюнинг-ателье сообщили, что предельная скорость может увеличиться, так как в ходе тестового заезда просто не хватило длины прямой для того, чтобы продолжить разгон.

Следует напомнить, что автомобиль Chevrolet Camaro ZL1 Exorcist является ответным ходом американских тюнеров на разработанный брендом Dodge суперкар Challenger SRT Demon, показанный весной прошлого года. Chevrolet Camaro ZL1 Exorcist берет разгон до первой «сотни» за 3,0 секунды, а дрэговое расстояние машина преодолевает за 10,0 секунд.
Дмитрий Павличко
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