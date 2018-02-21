Тюнеры представили 1000-сильный Chevrolet Camaro ZL1

Согласно информации, распространенной профильными СМИ, на тест-драйве 1000-сильный спорткар смог развить 349 км/ч, что на 29 км/ч больше, чем скорость первого в мире массового авто для дорог и дрэг-рейсинга Challenger SRT Demon. Инженеры тюнинг-ателье сообщили, что предельная скорость может увеличиться, так как в ходе тестового заезда просто не хватило длины прямой для того, чтобы продолжить разгон.
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