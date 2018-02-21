Зловонные клопы обрушают авторынок Новой Зеландии

Авторынок Новой Зеландии оказался под угрозой из-за зловонных садовых клопов. Дилерские центры не получают заказанные клиентами машины, так как корабли, которые их доставляют, заселили дурно пахнущие насекомые. Власти Новой Зеландии не хотят впускать эти суда в свои порты, чтобы не навредить экосистеме страны.

Телеканал CNN проинформировал, что Новая Зеландия не пустила в свои порты три грузовых корабля. Эти суда кишат клопами несмотря на то, что на их борту находится разнообразная техника, в том числе и автомобили. Представители властей Новой Зеландии поясняют, что садовые клопы опасны для уникальной экосистемы островного государства.

Известно, что на борту грузовых кораблей из Японии, которые не пустили в Новую Зеландию, находится около 10 000 новых автомобилей, а также машин с пробегом. Все они имеют заказчиков в Новой Зеландии. Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей островной страны. Поэтому власти решили уберечь ее от насекомых.

Напомним, что Новая Зеландия отказалась от производства транспорта на своей территории в 1991 году. С того времени в страну автомобили поставляются в первую очередь из Японии.

Иван Головин