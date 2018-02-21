Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

От Редактора

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

Сюжеты :

Максим Фадеев признался, что является многодетным отцом Нелли Ермолаева обнажилась после родов и раскрыла секрет похудения Ростовчанка кормила детей из собачьей миски и поила алкоголем В Сети появилось порно с участием Насти Рыбки Жители Ростова-на-Дону напуганы необычным кругом в небе Церемония посвящения первокурсников в Австралии проходила через гениталии По стопам Бузовой: Фанаты ополчились на Нелли Ермолаеву за роскошную жизнь Модель plus size Эшли Грэм объяснила происхождение своей аппетитной попы Госдума рассмотрела порядок введения безвиза на период ЧМ-2018 Ученые не считают ГМО-кукурузу вредной для здоровья Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца»
| | Зловонные клопы обрушают авторынок Новой Зеландии

Зловонные клопы обрушают авторынок Новой Зеландии

Вчера, 20:11
Авторынок Новой Зеландии оказался под угрозой из-за зловонных садовых клопов. Дилерские центры не получают заказанные клиентами машины, так как корабли, которые их доставляют, заселили дурно пахнущие насекомые. Власти Новой Зеландии не хотят впускать эти суда в свои порты, чтобы не навредить экосистеме страны.

 

Зловонные клопы обрушают авторынок Новой Зеландии

 

Телеканал CNN проинформировал, что Новая Зеландия не пустила в свои порты три грузовых корабля. Эти суда кишат клопами несмотря на то, что на их борту находится разнообразная техника, в том числе и автомобили. Представители властей Новой Зеландии поясняют, что садовые клопы опасны для уникальной экосистемы островного государства.
 
Известно, что на борту грузовых кораблей из Японии, которые не пустили в Новую Зеландию, находится около 10 000 новых автомобилей, а также машин с пробегом. Все они имеют заказчиков в Новой Зеландии. Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей островной страны. Поэтому власти решили уберечь ее от насекомых.
 
Напомним, что Новая Зеландия отказалась от производства транспорта на своей территории в 1991 году. С того времени в страну автомобили поставляются в первую очередь из Японии.

Иван Головин
Новости по теме
Из-за наводнения эвакуированы тысячи жителей в Новой Зеландии
Из-за наводнения эвакуированы тысячи жителей в Новой Зеландии

Мощный тропический циклон "Дерби", обрушившийся в конце марта на Австралию, пришел и в Новую Зеландию. Тысячи жителей островного государства эвакуированы из-за

В Новой Зеландии автобус с музыкантами попал в ДТП
В Новой Зеландии автобус с музыкантами попал в ДТП

Автобус с музыкантами попал в аварию в Новой Зеландии. Об этом сообщили западные СМИ.

Ближневосточные террористический группировки завербовали до 40 граждан Новой Зеландии
Ближневосточные террористический группировки завербовали до 40 граждан Новой Зеландии

Террористические группировки Ближнего Востока завербовали около 40 граждан Новой Зеландии. Часть из них добрались до Сирии, где присоединились к экстремистам,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости