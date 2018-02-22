Китайская компания LvChi покажет в Женеве 992-сильный электрокар Venere

Китайский стартап LvChi собирается привезти на автосалон в Женеве новейший суперкар LvChi Venere с электрической силовой установкой. Модель оснастили четырьмя электродвигателями, суммарная отдача которых достигает 992 лошадиных сил.

Представители LvChi обнародовали два тизера нового четырёхместного седана под названием LvChi Venere. Автомобиль, выполненный в футуристическом стиле, получил по одному электрическому мотору на каждое колесо. Помимо этого, для каждой из осей предусмотрена двухступенчатая трансмиссия.

Суперкар способен ускоряться до первой «сотни» всего за 3,0 секунды. При этом предельная скорость модели достигает 250 км/ч. Запас хода LvChi Venere пока не раскрывается, зато известно, что электрокар получит литий-ионные батареи на 100 кВт/ч.

В разработке автомобиля принимали участие сотрудники Института развития автомобилестроения в Италии. В ходе совместной работы была создана полностью карбоновая платформа, за счёт чего масса LvChi Venere снизилась до 2100 килограммов. Данный результат можно считать довольно неплохим, если учесть, сколько весят массивный аккумулятор и четыре мотора.

Яна Васильева