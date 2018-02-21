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| | На смену Peugeot Partner пришел новый "каблучок" Rifter

На смену Peugeot Partner пришел новый "каблучок" Rifter

Сегодня, 17:02

Французская компания Peugeot презентовала фургон Rifter, который является преемником Partner. Публичный дебют модели запланирован на март и пройдёт в рамках мотор-шоу в Женеве.

На смену Peugeot Partner пришел новый "каблучок" Rifter

 

В основу нового Peugeot Rifter легла доработанная платформа EMP2 производства PSA, которая применялась также на новом Citroen Berlingo и Opel Combo Life. Фургон предложат в пяти- и семиместном исполнениях. Помимо стандартной модели длинной в 4400 мм, компания выпустит удлинённую модификацию (4700 мм).

 

Багажный отсек автомобиля способен вместить до 775 литров груза, при этом у длиннобазной версии при сложенных задних сидениях объём багажника достигает 4000 литров. Peugeot Rifter предложат с системой привода на четыре колеса, в разработке которой принимали участие специалисты из Dangel.

Силовая гамма новинки будет включать 1,2-литровые бензиновые двигатели с отдачей в 110 или 135 лошадиных сил. Первый мотор сочетается с 5-ступенчатой «механикой», а второй – с автоматической трансмиссией на восемь передач.

На смену Peugeot Partner пришел новый "каблучок" Rifter

 

На смену Peugeot Partner пришел новый "каблучок" Rifter

 

На смену Peugeot Partner пришел новый "каблучок" Rifter

 

Кроме того, Peugeot Rifter можно будет купить с одним из трех 1,5-литровых «дизелей», которые развивают 75, 100 и 130 л.с. Для первых двух агрегатов предусмотрена 5-диапазонная МКПП, а пару «топовому» мотору может составить 6-скоростная механическая или 8-ступенчатая автоматическая КПП.

 


Яна Васильева
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