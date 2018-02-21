На смену Peugeot Partner пришел новый "каблучок" Rifter

Французская компания Peugeot презентовала фургон Rifter, который является преемником Partner. Публичный дебют модели запланирован на март и пройдёт в рамках мотор-шоу в Женеве.

В основу нового Peugeot Rifter легла доработанная платформа EMP2 производства PSA, которая применялась также на новом Citroen Berlingo и Opel Combo Life. Фургон предложат в пяти- и семиместном исполнениях. Помимо стандартной модели длинной в 4400 мм, компания выпустит удлинённую модификацию (4700 мм).

Багажный отсек автомобиля способен вместить до 775 литров груза, при этом у длиннобазной версии при сложенных задних сидениях объём багажника достигает 4000 литров. Peugeot Rifter предложат с системой привода на четыре колеса, в разработке которой принимали участие специалисты из Dangel.

Силовая гамма новинки будет включать 1,2-литровые бензиновые двигатели с отдачей в 110 или 135 лошадиных сил. Первый мотор сочетается с 5-ступенчатой «механикой», а второй – с автоматической трансмиссией на восемь передач.

Кроме того, Peugeot Rifter можно будет купить с одним из трех 1,5-литровых «дизелей», которые развивают 75, 100 и 130 л.с. Для первых двух агрегатов предусмотрена 5-диапазонная МКПП, а пару «топовому» мотору может составить 6-скоростная механическая или 8-ступенчатая автоматическая КПП.

Яна Васильева