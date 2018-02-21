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| | «Ингосстрах» начал продажу полисов КАСКО через интернет

«Ингосстрах» начал продажу полисов КАСКО через интернет

Сегодня, 13:39
Российская компания «Ингосстрах» запустила обновленное мобильное приложение, которое позволит клиентам приобретать полисы КАСКО онлайн, не посещая при этом офис страховой компании. В компании уверяют, что такая услуга является инновационной для российского рынка.

«Ингосстрах» начал продажу полисов КАСКО через интернет

 

Отмечается, что основной особенностью нового приложения от «Ингосстраха» является тот факт, что отныне клиент страховой компании для оформления полиса КАСКО не обязан посещать офис компании. Прежде всего при помощи специального мобильного приложения и раздела «Самоосмотр» клиент фотографирует свой автомобиль с разных углов и ракурсов, а также отправляет сотрудникам «Ингосстраха» отсканированные документы на машину.

Далее владелец автомобиля делает видеозвонок в компанию «Ингосстрах», что позволяет страховщикам идентифицировать клиента и автомобиль. Кроме того, при помощи видеосвязи страховщики могут осмотреть автомобиль ещё раз.

Представители «Ингосстрах» во время общения с прессой отметили, что в том случае, если клиент подал и заверил всю необходимую документацию, покупка полиса КАСКО займет не более 30 минут. Отмечается, что приложение было запущено месяц назад и с тех пор в нем зарегистрировались 26 000 человек, а купили полисы порядка 1 000 новых клиентов.
Васисуалий Мурчалов
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