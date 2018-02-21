Ford представил европейский вариант нового кроссовера Edge

Обновлённый кроссовер Ford Edge был представлен в начале 2018 года в рамках Детройтского автосалона, а теперь американская компания показала модификацию для европейского рынка. Отметим, что различные версии мало чем отличаются друг от друга.

Компания Ford позиционирует новый Edge как «самый технологически продвинутый» внедорожник в линейке марки. После рестайлинга автомобиль получил светодиодную оптику пересмотренной формы, небольшие противотуманные фары, более округлые крылья спереди и модифицированную радиаторную решётку.

В салоне также не произошло грандиозных изменений. Так, обновлённый Ford Edge получил иную центральную консоль, эксклюзивную стереосистему B&O Play и беспроводное зарядное устройство для смартфонов. В арсенале кроссовера также имеются адаптивный круиз-контроль, система контроля слепых зон, функции экстренного торможения и распознавания дорожных знаков, а также многое другое.

Новый Ford Edge приводится в движение 2,0-литровым дизельным агрегатом с двумя вариантами мощности в 150 и 190 лошадиных сил. Кроме того, модель предложат европейским клиентам с 2,0-литровым бензиновым мотором, развивающим 238 «лошадок».

Яна Васильева