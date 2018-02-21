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| | Ford представил европейский вариант нового кроссовера Edge

Ford представил европейский вариант нового кроссовера Edge

Сегодня, 16:04

Обновлённый кроссовер Ford Edge был представлен в начале 2018 года в рамках Детройтского автосалона, а теперь американская компания показала модификацию для европейского рынка. Отметим, что различные версии мало чем отличаются друг от друга.

Ford представил европейский вариант нового кроссовера Edge

 

Компания Ford позиционирует новый Edge как «самый технологически продвинутый» внедорожник в линейке марки. После рестайлинга автомобиль получил светодиодную оптику пересмотренной формы, небольшие противотуманные фары, более округлые крылья спереди и модифицированную радиаторную решётку.

 

В салоне также не произошло грандиозных изменений. Так, обновлённый Ford Edge получил иную центральную консоль, эксклюзивную стереосистему B&O Play и беспроводное зарядное устройство для смартфонов. В арсенале кроссовера также имеются адаптивный круиз-контроль, система контроля слепых зон, функции экстренного торможения и распознавания дорожных знаков, а также многое другое.

Ford представил европейский вариант нового кроссовера Edge

 

Ford представил европейский вариант нового кроссовера Edge

 

Ford представил европейский вариант нового кроссовера Edge

 

Ford представил европейский вариант нового кроссовера Edge

 

Новый Ford Edge приводится в движение 2,0-литровым дизельным агрегатом с двумя вариантами мощности в 150 и 190 лошадиных сил. Кроме того, модель предложат европейским клиентам с 2,0-литровым бензиновым мотором, развивающим 238 «лошадок».

 


Яна Васильева
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