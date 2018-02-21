Бренд Morgan готовит новый ретрокар Plus 8

Согласно данным британских автомобильных изданий, компания Morgan опубликовала первые тизерные изображения нового спорткара Morgan Plus 8, который публике будет представлен уже через несколько недель на международном автосалоне в Женеве. Ожидается, что модель традиционно для бренда получит узнаваемую ретро-стилистику.
Что касается технических характеристик, то новый Morgan Plus 8 получит 4,0-литровый бензиновый атмосферный мотор, разработанный инженерами баварского бренда BMW. Информации об отдаче такого мотора пока нет, но разработчики отметили, что модель сможет разгоняться до 100 км/ч всего за 4,5 секунды при максимальной скорости движения в 250 км/ч.
Примечательно, что новый Morgan Plus 8 будет выпускаться тиражом всего в 50 экземпляров, а также станет последней моделью с 4,0-литровым «атмосферником». Первая генерация Morgan Plus 8 была представлена в далеком 1968 году и с тех пор было выпущено порядка 6 000 таких спорткаров.