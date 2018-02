Бренд Morgan готовит новый ретрокар Plus 8

Британская компания Morgan опубликовала свежие тизерные изображения нового спортивного автомобиля, который будет называться Morgan Plus 8. Новинка получит яркий ретро-дизайн, а также атмосферный 4,0-литровый двигатель, разработанный инженерами компании BMW.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным британских автомобильных изданий, компания Morgan опубликовала первые тизерные изображения нового спорткара Morgan Plus 8, который публике будет представлен уже через несколько недель на международном автосалоне в Женеве. Ожидается, что модель традиционно для бренда получит узнаваемую ретро-стилистику.Что касается технических характеристик, то новый Morgan Plus 8 получит 4,0-литровый бензиновый атмосферный мотор, разработанный инженерами баварского бренда BMW. Информации об отдаче такого мотора пока нет, но разработчики отметили, что модель сможет разгоняться до 100 км/ч всего за 4,5 секунды при максимальной скорости движения в 250 км/ч.Примечательно, что новый Morgan Plus 8 будет выпускаться тиражом всего в 50 экземпляров, а также станет последней моделью с 4,0-литровым «атмосферником». Первая генерация Morgan Plus 8 была представлена в далеком 1968 году и с тех пор было выпущено порядка 6 000 таких спорткаров.