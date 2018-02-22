Не тестах замечен обновленный фургон Mercedes-Benz V-Class

Немецкие разработчики из компании Mercedes-Benz вывели на тесты обновленный фургон Mercedes-Benz V-Class. Стоит отметить, что новинка не получала обновления уже четыре года, поэтому можно сказать, что дебюта фургона ждёт большое количество клиентов во всем мире.

Судя по свежим шпионским фото, которые появились на страницах американского автомобильного портала motor1, новый фургон Mercedes-Benz V-Class находится на завершающих этапах тестирования, о чём свидетельствует полностью серийный кузов. Не исключено, что модель дебютирует уже до конца нынешнего года на одном из европейских автосалонов.Новый Mercedes-Benz V-Class на данном этапе тестирования носит камуфляжную пленку на решетке радиатора и переднем бампере, поэтому ожидается, что серьёзные дизайнерские новшества коснутся только этих элементов. В целом новинка получит более агрессивный бампер и зауженную оптику.

Васисуалий Мурчалов

Отмечается, что под радиаторной решеткой нового Mercedes-Benz V-Class расположились различные датчики и сенсоры, что говорит о наличии в списке оснащения современных полуавтономных опций и систем безопасности. Информации о технических характеристиках новинки пока нет, но ожидается, что линейку моторов пополнят как бензиновые, так и дизельные силовые установки.