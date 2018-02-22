Не тестах замечен обновленный фургон Mercedes-Benz V-Class

Судя по свежим шпионским фото, которые появились на страницах американского автомобильного портала motor1, новый фургон Mercedes-Benz V-Class находится на завершающих этапах тестирования, о чём свидетельствует полностью серийный кузов. Не исключено, что модель дебютирует уже до конца нынешнего года на одном из европейских автосалонов.
Новый Mercedes-Benz V-Class на данном этапе тестирования носит камуфляжную пленку на решетке радиатора и переднем бампере, поэтому ожидается, что серьёзные дизайнерские новшества коснутся только этих элементов. В целом новинка получит более агрессивный бампер и зауженную оптику.
Отмечается, что под радиаторной решеткой нового Mercedes-Benz V-Class расположились различные датчики и сенсоры, что говорит о наличии в списке оснащения современных полуавтономных опций и систем безопасности. Информации о технических характеристиках новинки пока нет, но ожидается, что линейку моторов пополнят как бензиновые, так и дизельные силовые установки.