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| | Не тестах замечен обновленный фургон Mercedes-Benz V-Class

Не тестах замечен обновленный фургон Mercedes-Benz V-Class

Сегодня, 04:00
Немецкие разработчики из компании Mercedes-Benz вывели на тесты обновленный фургон Mercedes-Benz V-Class. Стоит отметить, что новинка не получала обновления уже четыре года, поэтому можно сказать, что дебюта фургона ждёт большое количество клиентов во всем мире.

Не тестах замечен обновленный фургон Mercedes-Benz V-Class

 

Судя по свежим шпионским фото, которые появились на страницах американского автомобильного портала motor1, новый фургон Mercedes-Benz V-Class находится на завершающих этапах тестирования, о чём свидетельствует полностью серийный кузов. Не исключено, что модель дебютирует уже до конца нынешнего года на одном из европейских автосалонов.

Новый Mercedes-Benz V-Class на данном этапе тестирования носит камуфляжную пленку на решетке радиатора и переднем бампере, поэтому ожидается, что серьёзные дизайнерские новшества коснутся только этих элементов. В целом новинка получит более агрессивный бампер и зауженную оптику.

Не тестах замечен обновленный фургон Mercedes-Benz V-Class

 

Не тестах замечен обновленный фургон Mercedes-Benz V-Class

 

Отмечается, что под радиаторной решеткой нового Mercedes-Benz V-Class расположились различные датчики и сенсоры, что говорит о наличии в списке оснащения современных полуавтономных опций и систем безопасности. Информации о технических характеристиках новинки пока нет, но ожидается, что линейку моторов пополнят как бензиновые, так и дизельные силовые установки.
Васисуалий Мурчалов
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