Новый спорткар Porsche 911 GT3 RS представлен официально

Немецкая компания Porsche после череды шпионских фото и инсайдерских сообщений наконец представила новый Porsche 911 GT3 RS. Отмечается, что новинка стала самым мощным спорткаром от Porsche с бензиновым двигателем без турбонаддува.

Разработчики из компании Porsche презентовали новый суперкар Porsche 911 GT3 RS, рассказав о внешности и характеристиках модели. Примечательно, что новинка оснащается самым мощным атмосферным мотором в линейке Porsche. В плане внешности автомобиль примечателен стильным зеленым колером кузова, однако для заказа будут доступны и другие оттенки.Под капотом нового Porsche 911 GT3 RS скрывается рядный 4,0-литровый безнаддувной бензиновый мотор с шестью цилиндрами, который способен генерировать впечатляющие для своего объёма 520 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступает 7-диапазонная АКПП PDK.Если говорить о динамических характеристиках, то новый Porsche 911 GT3 RS с 520-сильным мотором способен разогнаться до первой «сотни» всего за 3,2 секунды, в то время как максимальная скорость движения 312 километров в час.

Васисуалий Мурчалов

Среди других особенностей нового Porsche 911 GT3 RS стоит выделить существенное снижение веса, чего удалось добиться благодаря установке карбоновых кузовных панелей и элементов интерьера.