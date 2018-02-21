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| | Новый спорткар Porsche 911 GT3 RS представлен официально

Новый спорткар Porsche 911 GT3 RS представлен официально

Сегодня, 14:06
Немецкая компания Porsche после череды шпионских фото и инсайдерских сообщений наконец представила новый Porsche 911 GT3 RS. Отмечается, что новинка стала самым мощным спорткаром от Porsche с бензиновым двигателем без турбонаддува. 

 

Новый спорткар Porsche 911 GT3 RS представлен официально

 

Разработчики из компании Porsche презентовали новый суперкар Porsche 911 GT3 RS, рассказав о внешности и характеристиках модели. Примечательно, что новинка оснащается самым мощным атмосферным мотором в линейке Porsche. В плане внешности автомобиль примечателен стильным зеленым колером кузова, однако для заказа будут доступны и другие оттенки.

Под капотом нового Porsche 911 GT3 RS скрывается рядный 4,0-литровый безнаддувной бензиновый мотор с шестью цилиндрами, который способен генерировать впечатляющие для своего объёма 520 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступает 7-диапазонная АКПП PDK.

Если говорить о динамических характеристиках, то новый Porsche 911 GT3 RS с 520-сильным мотором способен разогнаться до первой «сотни» всего за 3,2 секунды, в то время как максимальная скорость движения 312 километров в час. 

 

Новый спорткар Porsche 911 GT3 RS представлен официально

 

Новый спорткар Porsche 911 GT3 RS представлен официально

 

Среди других особенностей нового Porsche 911 GT3 RS стоит выделить существенное снижение веса, чего удалось добиться благодаря установке карбоновых кузовных панелей и элементов интерьера.
Васисуалий Мурчалов
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