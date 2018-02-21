Новый кроссовер Hyundai Santa Fe представлен официально

В Южной Корее состоялась официальная премьера нового поколения кроссовера Hyundai Santa Fe, который уже доступен для предварительного заказа у местных дилеров. Отмечается, что модель получила более просторный салон, продвинутую аэродинамику и более экологически чистые и экономные моторы.

Кроссовер Hyundai Santa Fe четвертого поколения выполнен в соответствии с новым корпоративным стилем корейского бренда, что подразумевает наличие двухэтажной зауженной оптики, а также широкой шестиугольной решетки радиатора. В целом дизайн нового кроссовера претерпел довольно серьёзные изменения.Новый Hyundai Santa Fe стал и крупнее предшественника. Новинка получила 4 770 мм длины, ширина и высота составляют 1 890 и 1 680 мм, а расстояние между колесными осями растянулось до 2 765 мм. Аэродинамика модели была улучшена на 15%.

Васисуалий Мурчалов

Что касается моторной линейки, то новая генерация Hyundai Santa Fe получает 2,0-литровый турбированный мотор, мощность которого составляет 235 лошадиных сил. Кроме того, модель доступна и с дизельными двигателями объёмом 2,0 и 2,2 литра, отдача которых составляет 186 и 202 лошадиные силы соответственно. Новинка уже доступна для заказа по цене от 28 150 000 вон (примерно 1 484 000 рублей) до 34 150 000 вон (примерно 1 800 000 рублей).