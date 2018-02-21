Tesla Model S в Европе оказался популярнее седанов Mercedes-Benz и BMW

Американский электрический седан Tesla Model S по итогам продаж 2017 года в странах Европы реализовался 16 132 раза, что несколько превышает результаты продаж моделей премиальных брендов Mercedes-Benz и Audi. Такой информацией поделился автомобильный портал Automotive News.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным аналитиков, в 2017 году американский электрический седан Tesla Model S нашёл своих клиентов в Европе 16 132 раза, что сразу на 30% больше, чем по итогам реализации 2016 года. Отмечается, что за тот же отрезок времени премиальный Mercedes-Benz S-Class купили 13 359 европейцев, что свидетельствует о росте на 3%. Помимо этого, продажи моделей линейки BMW 7-Series упали на 13% до 11 735 проданных в 2017 году единиц.Эксперты уверены, что премиальным брендам из так называемой «большой немецкой тройки», в которую входят BMW, Mercedes-Benz и Audi, следует поторопиться с внедрением технологий электрификации. На данный момент европейские автолюбители уверены в том, что в технологическом плане денные бренды отстают от Tesla, а это не лучшим образом сказывается на продажах.Напомним, что в ближайшее время европейские автопроизводители планируют выпустить сразу несколько новых электрокаров. Porsche представит спорткар Mission E, а Jaguar выпустит кроссовер I-Pace. Кроме того, вскоре дебютирует внедорожник Audi e-tron Quattro.