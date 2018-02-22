Опубликованы свежие подробности о новом Toyota Camry для России

В скором времени в России начнут предлагать Toyota Camry новой генерации, однако автопроизводитель не спешит раскрывать всю информацию об авто. В распоряжении автомобильных СМИ оказался документ с некоторыми особенностями модели.

Для России новую Toyota Camry построили на платформе GA-К, которая не получила общих деталей с предшественником, что делает Camry V70 абсолютно новым автомобилем. Ширина и высота новинки уменьшились по сравнению с нынешним поколением. Кроме того, в компании доработали аэродинамику модели.

Японские инженеры усилили пол, центральный тоннель, пороги и лонжероны, а капсулу безопасности изготовили из высокопрочной стали. Чтобы усилить зоны с наибольшей нагрузкой было решено применить лазерную сварку. Жесткость кузова на кручение удалось повысить, использовав распорки, усилители и дополнительные точки сварки. Также новая Toyota Camry отличается управляемостью, поскольку многорычажная задняя подвеска заменила прежнюю McPherson.

Размер колёсной базы увеличился на 50 мм, однако багажник вместо прежних 506 литров стал вмещать 493 литра груза. Посадка водителя оказалась ниже, а размещение руля – более вертикальным. Другие детали о новой Toyota Camry станут известны ближе к дебюту, который намечен на грядущую весну.

Яна Васильева