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| | Опубликованы свежие подробности о новом Toyota Camry для России

Опубликованы свежие подробности о новом Toyota Camry для России

Сегодня, 05:00

В скором времени в России начнут предлагать Toyota Camry новой генерации, однако автопроизводитель не спешит раскрывать всю информацию об авто. В распоряжении автомобильных СМИ оказался документ с некоторыми особенностями модели.

 

Опубликованы свежие подробности о новом Toyota Camry для России

 

Для России новую Toyota Camry построили на платформе GA-К, которая не получила общих деталей с предшественником, что делает Camry V70 абсолютно новым автомобилем. Ширина и высота новинки уменьшились по сравнению с нынешним поколением. Кроме того, в компании доработали аэродинамику модели.

 

Японские инженеры усилили пол, центральный тоннель, пороги и лонжероны, а капсулу безопасности изготовили из высокопрочной стали. Чтобы усилить зоны с наибольшей нагрузкой было решено применить лазерную сварку. Жесткость кузова на кручение удалось повысить, использовав распорки, усилители и дополнительные точки сварки. Также новая Toyota Camry отличается управляемостью, поскольку многорычажная задняя подвеска заменила прежнюю McPherson.

 

Опубликованы свежие подробности о новом Toyota Camry для России

 

Опубликованы свежие подробности о новом Toyota Camry для России

 

Размер колёсной базы увеличился на 50 мм, однако багажник вместо прежних 506 литров стал вмещать 493 литра груза. Посадка водителя оказалась ниже, а размещение руля – более вертикальным. Другие детали о новой Toyota Camry станут известны ближе к дебюту, который намечен на грядущую весну.

 


Яна Васильева
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