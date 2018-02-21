«Яндекс» запустил собственный каршеринг в Москве и Подмосковье

У компании «Яндекс» появился собственный сервис поминутной аренды автомобилей под названием «Яндекс.Драйв», который работает в Москве и Подмосковье, информирует пресс-центр интернет-гиганта.

Воспользоваться новой услугой москвичи могут, установив специальное приложение, доступное для скачивания в GooglePlay и AppStore. На сегодняшний день у сервиса начитывается 750 экземпляров KIA Rio, KIA Rio X-Line и Renault Kaptur, однако в дальнейшем автопарк планируется расширять. Одна минута аренды обойдётся минимум в 5 рублей, позднее можно будет пользоваться фиксированными тарифами, что позволит клиенту заранее знать стоимость поездки.

Кроме того, при расчёте цен «Яндекс.Драйв» впервые среди аналогичных сервисов начнёт использовать алгоритм, учитывающий ситуацию на дороге и спрос на автомобили. К примеру, чтобы компенсировать время, затрачиваемое на простой в утренних пробках, в часы пик цена аренды будет снижена, поясняют представители компании.

По окончании поездки пока автомобиль можно оставить внутри МКАД, около аэропорта «Шереметьево», в Митино, Химках, Жулебине, Красногорске, Северном и Южном Бутово. В перспективе компания намерена расширять данную зону.

Яна Васильева