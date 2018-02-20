Audi отзовёт в России почти 5000 автомобилей из-за риска возгорания

Отзыву подлежат модели Audi А4, А5 и Q5, реализованные в России с 2011 по 2016 год. В качестве причины отзывной кампании указывается риск поломки дополнительного «нагревателя» климат-контроля. В некоторых случаях из-за этого может случиться оплавление и даже возгорание.
Audi отзовёт в России почти 5000 автомобилей из-за риска возгоранияВчера, 19:48
Согласно данным российских автомобильных изданий, компания ООО «Фольксваген Груп Рус» планирует отозвать в России 1 880 премиальный автомобилей бренда Audi,
Российский офис Volkswagen заявил о старте отзывной кампании, которая затронет 2 370 автомобилей марок Volkswagen и Audi. Как передаёт Росстандарт, 1 045
По сообщению представительства концерна Volkswagen, с российского рынка полежат отзыву более 200 моделей Audi и Volkswagen. Причиной такого решения послужила