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| | Audi отзовёт в России почти 5000 автомобилей из-за риска возгорания

Audi отзовёт в России почти 5000 автомобилей из-за риска возгорания

Вчера, 19:48
Российский офис автоконцерна Volkswagen и Росстандарт объявили о запуске сервисной акции, которая коснётся 4 857 машин Audi. В них была выявлена возможная неисправность нагревательного элемента климатической системы.

Audi отзовёт в России почти 5000 автомобилей из-за риска возгорания

 

Отзыву подлежат модели Audi А4, А5 и Q5, реализованные в России с 2011 по 2016 год. В качестве причины отзывной кампании указывается риск поломки дополнительного «нагревателя» климат-контроля. В некоторых случаях из-за этого может случиться оплавление и даже возгорание.
На потенциально опасных автомобилях специалисты марки заменят нагревательный элемент. Все ремонтные работы будут проводиться за счёт автопроизводителя. Владельцев машин, которые попадают под данный отзыв, уведомят о необходимости отправиться в сервисный центр в индивидуальном порядке.
Кроме того, Росстандарт опубликовал перечень VIN-номеров проблемных экземпляров Audi А4, А5 и Q5. Так, владельцы указанных моделей могут самостоятельно проверить, нужно ли им принять участие в сервисной акции.

Яна Васильева
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