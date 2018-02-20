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| | Jaguar Land Rover отзовёт более 26000 внедорожников в Китае

Jaguar Land Rover отзовёт более 26000 внедорожников в Китае

Вчера, 17:33

Британская компания Jaguar Land Rover и совместное предприятие Chery Jaguar Land Rover Automotive проведут отзывную акцию, которая затронет 26 307 премиальных автомобилей, проданных на китайском авторынке.

Jaguar Land Rover отзовёт более 26000 внедорожников в Китае

 

Как информирует Главное госуправление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР, причиной отзыва стала возможная утечка топлива. Автопроизводитель планирует начать сервисную кампанию 30 марта.

 

Представители ведомства отмечают, что по причине некачественной сварки в автомобилях Jaguar Land Rover может произойти утечка горючего. В официальных сервисных центрах специалисты проведут диагностику проблемных машин и бесплатно для автовладельцев заменят дефектные запчасти. К сожалению, пока не уточняется, какие именно модели каких годов выпуска подлежат отзыву.

Напомним, что в минувшем году в Поднебесной автопроизводители отозвали рекордные 20 048 000 транспортных средств, что на 77% превышает прошлогодний показатель.


Яна Васильева
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