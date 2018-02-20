Jaguar Land Rover отзовёт более 26000 внедорожников в Китае

Британская компания Jaguar Land Rover и совместное предприятие Chery Jaguar Land Rover Automotive проведут отзывную акцию, которая затронет 26 307 премиальных автомобилей, проданных на китайском авторынке.

Как информирует Главное госуправление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР, причиной отзыва стала возможная утечка топлива. Автопроизводитель планирует начать сервисную кампанию 30 марта.

Представители ведомства отмечают, что по причине некачественной сварки в автомобилях Jaguar Land Rover может произойти утечка горючего. В официальных сервисных центрах специалисты проведут диагностику проблемных машин и бесплатно для автовладельцев заменят дефектные запчасти. К сожалению, пока не уточняется, какие именно модели каких годов выпуска подлежат отзыву.

Напомним, что в минувшем году в Поднебесной автопроизводители отозвали рекордные 20 048 000 транспортных средств, что на 77% превышает прошлогодний показатель.

Яна Васильева