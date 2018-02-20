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| | Хардкорный суперкар Ferrari 488 GTB получит название Pista

Хардкорный суперкар Ferrari 488 GTB получит название Pista

Вчера, 20:29
В названии хардкорного суперкара Ferrari 488 GTB появится приставка Pista, что переводится с итальянского как «трек». На это указывают первые визуализации экстремальной машины, которые опубликовало издание Autocar. Таким образом источник в некотором смысле рассекретил транспортное средство до его скорой премьеры.

 

Хардкорный суперкар Ferrari 488 GTB получит название Pista

 

Недавно итальянцы показали в глобальной сети видеоролик, в котором намекнули на то, что у суперкара Ferrari 488 GTB появится хардкорная версия. Кроме того, автомобиль ранее уже показывали вживую, однако это происходило на закрытом мероприятии. Так или иначе, на выставке оказался фотошпион, который запечатлел новинку спереди, и опубликовал свой снимок в интернете, дав общественности некоторое представление о внешности транспортного средства.
 
Разработчики хардкорного Ferrari 488 GTB сообщили, что этот суперкар станет самым мощным автомобилем итальянского производителя, моторный отсек которого займет восьмицилиндровый двигатель объемом 3,9 литра мощностью 700 лошадиных сил.

 

Хардкорный суперкар Ferrari 488 GTB получит название Pista

 

Хардкорный суперкар Ferrari 488 GTB получит название Pista

 

Хардкорный суперкар Ferrari 488 GTB получит название Pista

 

Хардкорный Ferrari 488 GTB останется при своей стандартной внешности, однако некоторые элементы кузова машины будут изготовлены из карбона и алюминия. Также автомобилю несколько облегчат интерьер. Кроме того, на машине появится активный задний спойлер, а еще суперкару перенастроят рулевое управление. Официальная премьера машины состоится на мартовском автосалоне в Женеве.

Иван Головин
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