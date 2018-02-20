Без носков, но с цветами: Беременная Рапунцель показала

Мнения

Без носков, но с цветами: Беременная Рапунцель показала "мужчину нарасхват" Бузовой

«Бузова, как всегда, была на высоте».

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Ученые: Индейцы таино не вымерли Нейросеть Google сможет определять болезни сердца по сетчатке глаза Создатели сериала «Улица» убили героя погибшего актера Егора Клинаева Немецкие СМИ: Речь Порошенко в Мюнхене оказалась «обвинительным дребезжанием» EgyptAir: Авиасообщение России с Египтом возобновят с апреля В Ростове кошка родила котёнка с глазами во рту Актеры сериалов «Сваты» и «Папины дочки» попали в список «Миротворца» В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования НЛО Лидера Crystal Castles обвинили в сексе с несовершенными поклонницами Шоу DIVA Ани Лорак поразило даже самую искушенную публику Шестилетнюю дочь Бейонсе заметили с сумкой Louis Vuitton за 100 тысяч рублей ЦИК обвиняет Собчак и журнал Tatler в нарушении правил предвыборной агитации
| | Жители каких регионов покупают в Москве автомобили с пробегом

Жители каких регионов покупают в Москве автомобили с пробегом

Сегодня, 15:42
На вторичном авторынке России нередко бывает так, что автомобиль перепродается в одном регионе, после чего он попадает в другой регион, где и регистрируется. Часто случается, что россияне приезжают из других областей в Москву, чтобы обзавестись подержанным транспортом. По словам экспертов, в столице гражданам предлагается более широкий выбор. Кроме того, они могут сэкономить на покупке автомобиля с пробегом, при этом найдя себе самый подходящий вариант.

 

Жители каких регионов покупают в Москве автомобили с пробегом

 

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» провели изыскание, по результатам которого было установлено, что за минувший год в Москве было реализовано 433 тысячи подержанных легковушек, 40% из которых остались в пределах города. 23% автомобилей перебрались в Московскую область, а остальные разъехались по регионам.

 

Жители каких регионов покупают в Москве автомобили с пробегом

 

Больше всего подержанных автомобилей из Москвы отправилось в южные регионы России. Краснодарцы за минувший год купили в столице 9,3 тысячи подержанных автомобилей (5,8% от общих продаж). В Ростовскую область поехало 8 тысяч машин с пробегом (5%). Кроме того, активными покупателями подержанного транспорта в Москве стали жители Санкт-Петербурга, а также Калужской, Владимирской, Тверской, Тульской и Нижегородской областей. Также эксперты выделили Ставропольский край, Дагестан и Новосибирскую область.

Иван Головин
Новости по теме
Составлен ТОП-5 российских регионов по продажам авто с пробегом
Составлен ТОП-5 российских регионов по продажам авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование продаж на отечественном вторичном авторынке. Итогом их деятельности стал рейтинг регионов по

Более 30% купленных в Москве подержанных авто продают в другие регионы
Более 30% купленных в Москве подержанных авто продают в другие регионы

Специалисты российской компании CarPrice провели исследование российского вторичного автомобильного рынка и пришли к выводу, что почти треть всех проданных в

В России продажи подержанных автомобилей весной выросли на 5%
В России продажи подержанных автомобилей весной выросли на 5%

В России в течении первых месяцев весны на 5% увеличился спрос на автомобили с пробегом. Как сообщают аналитики агентства «АВТОСТАТ», в марте на российском

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости