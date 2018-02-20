Жители каких регионов покупают в Москве автомобили с пробегом

На вторичном авторынке России нередко бывает так, что автомобиль перепродается в одном регионе, после чего он попадает в другой регион, где и регистрируется. Часто случается, что россияне приезжают из других областей в Москву, чтобы обзавестись подержанным транспортом. По словам экспертов, в столице гражданам предлагается более широкий выбор. Кроме того, они могут сэкономить на покупке автомобиля с пробегом, при этом найдя себе самый подходящий вариант.

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» провели изыскание, по результатам которого было установлено, что за минувший год в Москве было реализовано 433 тысячи подержанных легковушек, 40% из которых остались в пределах города. 23% автомобилей перебрались в Московскую область, а остальные разъехались по регионам.

Больше всего подержанных автомобилей из Москвы отправилось в южные регионы России. Краснодарцы за минувший год купили в столице 9,3 тысячи подержанных автомобилей (5,8% от общих продаж). В Ростовскую область поехало 8 тысяч машин с пробегом (5%). Кроме того, активными покупателями подержанного транспорта в Москве стали жители Санкт-Петербурга, а также Калужской, Владимирской, Тверской, Тульской и Нижегородской областей. Также эксперты выделили Ставропольский край, Дагестан и Новосибирскую область.

Иван Головин