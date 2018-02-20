Гибридный Mitsubishi Outlander PHEV обновился и получил новый мотор

Японская компания Mitsubishi, которая в 2017 году присоединилась к альянсу Renault-Nissan, презентовала рестайлинговую версию плагин-гибридного кроссовера Mitsubishi Outlander PHEV. Новинка, которая получила новый двигатель, будет показана публике на Женевском автосалоне, который начнет свою работу уже в начале марта 2018 года.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным представителей Mitsubishi, в основу плагин-гибридного мотора нового Mitsubishi Outlander PHEV положен 2,4-литровый бензиновый двигатель, работающий по циклу Аткинсона. Ранее модель оснащалась 2,0-литровой установкой, работающей по циклу Отто. К сожалению, более подробные детали о характеристиках нового кроссовера не раскрываются, но разработчики пообещали более эффективный расход топлива и при высоком крутящем моменте.Кроме того, разработчики на 10% увеличили мощность компактного электрического мотора, а ёмкость литий-ионной батареи была увеличена на 15% до 13,8 кВт/ч. Рестайлинговый Mitsubishi Outlander PHEV также получил два новых режима вождения – Sport и Snow.Если говорить о внешности, то новый Mitsubishi Outlander PHEV примечателен несколько пересмотренной решеткой радиатора, а также полностью светодиодными передними фарами. В салоне кроссовера появятся новые сидения, а также более качественные материалы отделки.