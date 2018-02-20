Новый Ford Focus без камуфляжа заметили на дорогах Португалии

На страницах европейских автомобильных изданий появились свежие шпионские фото нового поколения хэтчбека Ford Focus. Отмечается, что модель была замечена фотошпионами на дорогах Португалии во время съемок для рекламного ролика.

Васисуалий Мурчалов

Судя по свежим шпионским фото, которые появились на страницах европейских СМИ, новый хэтчбек Ford Focus проходит съёмки для официального рекламного ролика, но в этот момент модель смогли запечатлеть не только операторы Ford. Примечательно, что сотрудники съёмочной группы пытались помешать фотошпионам и даже пустились за ними в непродолжительную погоню.Судя по опубликованным фото, новый Ford Focus, замеченный фотошпионами, вероятнее всего выполнен в спортивной версии ST Line – данный вариант исполнения не предусматривает прибавки к мощности мотора, а лишь добавляет спортивные визуальные новшества.Напомним, что изначально публичную премьеру нового хэтчбека Ford Focus планировалось провести на автосалоне в Женеве, но позже разработчики решили презентовать модель на специальном мероприятии в апреле. Ожидается, что в 2018 году модель будет выпущена в кузовах седан и универсал, а также во «внедорожном» варианте Active. Информации и «заряженных» моделях ST и RS пока нет.