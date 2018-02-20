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| | Серийный кроссовер Lexus UX дебютирует на мотор-шоу в Женеве

Серийный кроссовер Lexus UX дебютирует на мотор-шоу в Женеве

Сегодня, 14:44
Японский премиальный бренд Lexus, принадлежащий корпорации Toyota, в рамках международного автосалона в Женеве презентует серийную версию компактного кроссовера Lexus UX. Ожидается, что на рынке модель поборется за покупателей с BMW X1, Audi Q3 и Mercedes-Benz GLA.

Серийный кроссовер Lexus UX дебютирует на мотор-шоу в Женеве

 

Японский премиальный бренд Lexus на своих страницах в социальных сетях опубликовал свежее тизерное изображение нового компактного кроссовера Lexus UX в серийном варианте исполнения. Отмечается, что новинка, которая станет самым компактным SUV в линейке производителя, будет показана публике в рамках международного автосалона в Женеве 6 марта нынешнего года.

Стоит напомнить, что концептуальный Lexus UX дебютировал в 2016 года на мотор-шоу в Париже. Ожидается, что серийный SUV получит схожу форму передней оптики и решетки радиатора, а также в целом унаследует пропорции прототипа. Дизайн модели был разработан французским подразделением Lexus.


Напомним, что ранее компания Toyta в патентном ведомстве США зарегистрировала товарные знаки Lexus UX 200, UX 250 и UX 250h – ожидается, что модель получит как бензиновые, так и дизельные агрегаты, а в основу будут положены 2,0- и 2,5-литровые бензиновые моторы. В линейке бренда SUV заменит снятый с производства хэтчбек Lexus CT.
Васисуалий Мурчалов
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