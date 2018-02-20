Во Владивостоке стартовало производство семиместного Mazda CX-9

На мощностях совместного предприятие Mazda Sollers Manufacturing Rus, которое базируется во Владивостоке, началось серийное производство флагманского семиместного кроссовера Mazda CX-9. Отмечается, что модель производится на том же заводе, который выпускает Mazda6 и Mazda CX-5 для Российского рынка.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным российских автомобильных изданий, во Владивостоке запущена производственная линия, на которую встал новый флагманский внедорожник Mazda CX-9. Отмечается, что производство налажено на совместном предприятии компаний Mazdaи Sollers.Что касается технических характеристик, то «российский» Mazda CX-9 приводится в движение безальтернативным бензиновым мотором объёмом в 2,5-литра, который имеет мощность в 231 лошадиную силу. Такой двигатель в сочетании с АКПП способен разогнать кроссовер до первой «сотни» всего за 8,6 секунды.Российским клиентам новый Mazda CX-9 будет предложен в двух комплектациях, а также в семи вариантах колера кузова. В список оснащения базовой версии модели входят шесть подушек безопасности, климат-контроль, обогрев двух рядов видений, проекционный дисплей и многое другое. Цены на новинку стартуют с отметки в 2 890 000 рублей.