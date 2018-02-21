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| | Новый спорткар Audi TTS замечен на дорожных тестах

Новый спорткар Audi TTS замечен на дорожных тестах

Сегодня, 03:00
Немецкий премиальный бренд Audi, входящий в состав концерна Volkswagen Group, вывел на дорожные тесты рестайлинговую версию спортивного купе Audi TTS. Ожидается, что публичная премьера всей обновленный линейки Audi TT состоится до конца нынешнего года.

Новый спорткар Audi TTS замечен на дорожных тестах

 

На страницах американского портала motor1 появились свежие шпионские фото нового спортивного купе Audi TTS. Напомним, что ранее компания Audi уже тестировала базовый Audi TT, но сейчас очередь дошла и до более производительного варианта TTS. Примечательно, что самый экстремальный спорткар линейки, Audi TT RS, пока не был замечен фотошпионами – ожидается, что премьера такого автомобиля состоится в последнюю очередь.

Судя по свежим фото, новый Audi TTS получил зауженную и более динамичную оптику, которая получила современный светодиодный формат. Радиаторная решетка сохранила традиционную для модели форму, а в целом дизайн купе сложно назвать действительно «свежим».

Новый спорткар Audi TTS замечен на дорожных тестах

 

Новый спорткар Audi TTS замечен на дорожных тестах

 

Инсайдеры, близкие к разработке нового Audi TTS, отмечают, что кардинальных новшеств в моторной линейке также не стоит ожидать. Под капотом Audi TTS расположится 2,0-литровый турбомотор с четырьмя цилиндрами, который способен генерировать 310 лошадиных сил. Не исключено, что линейку TT RS пополнит 3,5-литровый 400-сильный мотор, а для стандартного TT зарезервирована установка на 220 «лошадок»
Васисуалий Мурчалов
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