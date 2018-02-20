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| | Первую в России Tesla Model 3 продают почти за 6 млн рублей

Первую в России Tesla Model 3 продают почти за 6 млн рублей

Сегодня, 16:00

На портале Авто.ру было размещено объявление о продаже первого привезённого в РФ экземпляра Tesla Model 3. За электрокар, предоставленный фирмой Tesla Moscow Club, просят 5 950 000 рублей.

 

Первую в России Tesla Model 3 продают почти за 6 млн рублей

 

В России продаётся Tesla Model 3 в «топовом» исполнении Long Range. Такому автомобилю для разгона до 100 км/ч достаточно 5,2 секунды, при этом максимальная скорость достигает 225 км/ч. Блок батарей ёмкостью на 85 кВт/ч позволяет преодолеть до 500 километров пути без подзарядки.

 

Белый электрокар оснащается 18-дюймовыми легкосплавными дисками с красными тормозными суппортами, панорамной крышей, декоративными вставками из алькантары и дерева в салоне, а также центральным сенсорным экраном диагональю 15 дюймов.

Ранее в РФ стартовал приём предзаказов на Tesla Model 3, реализацию которых будет осуществлять компания Tesla Moscow Club. В зависимости от комплектации такой автомобиль можно будет приобрести по цене от 3 800 000 до 5 500 000 рублей.

Чтобы оформить заказ, покупателю нужно внести 145 000 рублей в качестве залога. Данная сумма войдёт в счёт оплаты машины и её доставки. Первые экземпляры должны добраться до заказчиков в первом квартале следующего года.


Яна Васильева
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