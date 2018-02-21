Кроссовер Maserati Levante разогнал сноубордиста до 152 километров в час

Британский спортсмен Джейми Барро установил мировой рекорд Гиннеса по разгону на сноуборде, который буксируется при помощи автомобиля. Отмечается, что британец был привязан с кроссоверу Maserati Levante, который смог разогнать спортсмена до 151,5 километра в час.

Согласно данным европейских автомобильных изданий, предыдущий аналогичный рекорд также принадлежит Джейми Барро, но тогда скорость движения буксированного сноуборда составил 99,7 километра в час. Новый рекорд был поставлен при помощи премиального итальянского кроссовера Maserati Levante на замерзшем озере Санкт-Мориц в Швейцарии.Отмечается, что для фиксации рекорда были приглашены эксперты из Книги Гиннеса, при которых было выполнено два заезда в обоих направлениях на отрезке в 900 метров. Отмечается, что по итогам первого заезда внедорожник смог разогнуть сноубордиста до 151,57 километров в час, а по итогам второго заезда скорость снизилась до 147,72 километра в час. В итоге в качестве официального рекорда было взято среднее значение.

Васисуалий Мурчалов

Организаторы отметили, что для установки рекорда был использован кроссовер Maserati Levante S, который оснащается 3,0-литровым битурбированным двигателем V6 мощностью в 430 лошадиных сил и 510 Нм.