10% или франшиза: Подписчик Киркорова рассказал правду о

Мнения

10% или франшиза: Подписчик Киркорова рассказал правду о "гипнозе Галкина"

Харламов и Галкин создают общий продукт.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Нелли Ермолаева рассказала об отношениях с мужем после родов Кардиологи: Поход в горы может победить болезни сердца На затонувшем корабле нашил останки богатейшего флибустьера Ученые: Индейцы таино не вымерли Нейросеть Google сможет определять болезни сердца по сетчатке глаза Создатели сериала «Улица» убили героя погибшего актера Егора Клинаева Немецкие СМИ: Речь Порошенко в Мюнхене оказалась «обвинительным дребезжанием» EgyptAir: Авиасообщение России с Египтом возобновят с апреля В Ростове кошка родила котёнка с глазами во рту Актеры сериалов «Сваты» и «Папины дочки» попали в список «Миротворца» В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования НЛО Лидера Crystal Castles обвинили в сексе с несовершенными поклонницами
| | Кроссовер Maserati Levante разогнал сноубордиста до 152 километров в час

Кроссовер Maserati Levante разогнал сноубордиста до 152 километров в час

Сегодня, 05:00
Британский спортсмен Джейми Барро установил мировой рекорд Гиннеса по разгону на сноуборде, который буксируется при помощи автомобиля. Отмечается, что британец был привязан с кроссоверу Maserati Levante, который смог разогнать спортсмена до 151,5 километра в час.

Кроссовер Maserati Levante разогнал сноубордиста до 152 километров в час

 

Согласно данным европейских автомобильных изданий, предыдущий аналогичный рекорд также принадлежит Джейми Барро, но тогда скорость движения буксированного сноуборда составил 99,7 километра в час. Новый рекорд был поставлен при помощи премиального итальянского кроссовера Maserati Levante на замерзшем озере Санкт-Мориц в Швейцарии.

Отмечается, что для фиксации рекорда были приглашены эксперты из Книги Гиннеса, при которых было выполнено два заезда в обоих направлениях на отрезке в 900 метров. Отмечается, что по итогам первого заезда внедорожник смог разогнуть сноубордиста до 151,57 километров в час, а по итогам второго заезда скорость снизилась до 147,72 километра в час. В итоге в качестве официального рекорда было взято среднее значение.

Кроссовер Maserati Levante разогнал сноубордиста до 152 километров в час

 

Организаторы отметили, что для установки рекорда был использован кроссовер Maserati Levante S, который оснащается 3,0-литровым битурбированным двигателем V6 мощностью в 430 лошадиных сил и 510 Нм.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Maserati Levante оснастят гибридом от Chrysler
Maserati Levante оснастят гибридом от Chrysler

Первый кроссовер итальянского бренда Maserati получит гибридную установку. По словам руководителя концерна Харальда Уэстера, силовая установка для Maserati

В Украине представили роскошный кроссовер Maserati Levante
В Украине представили роскошный кроссовер Maserati Levante

В Украине состоялась официальная презентация роскошного кроссовера Maserati Levante. Предварительная стоимость автомобиля в базовой комплектации составляет 71

Maserati озвучил украинские цены на внедорожник Levante
Maserati озвучил украинские цены на внедорожник Levante

Известный итальянский бренд Maserati озвучил украинские цены на популярный внедорожник Levante. Как уточняют представители дилерских центров, за базовую

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости