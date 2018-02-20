В Китае построен трековый дизель-электрический гиперкар

Китайские машиностроители представили в глобальной сети первую визуализацию трекового гиперкара Techrules Ren. Движущей силой этого автомобиля является дизель-электрическая установка. Общественность познакомится с транспортным средством в марте на мотор-шоу в Женеве.
В 2017 году китайцы разработали дорожный гиперкар, и их нынешняя новинка стала его трековой модификацией. Транспортное средство отличается от своего предшественника одноместной кабиной и аэродинамическими элементами кузова.
Для топового Techrules Ren предусмотрена силовая установка, которая состоит из шести электромоторов, два из которых вращают переднюю ось. Вместе они выдают производительность в 1 305 лошадиных сил. Дизельный мотор в машине используется для увеличения запаса хода: агрегат вращает генератор, который подзаряжает литий-ионные аккумуляторы.
Гиперкар Techrules Ren покоряет «сотню» менее чем за три секунды. Порог скорости болида обозначен на отметке в 330 километров в час. Топливный бак автомобиля рассчитан на 80 литров горючего. При полной заправке машина имеет запас хода в 1 170 километров. Сколько будет стоить трековый Techrules Ren, пока не ясно. Сейчас китайцы ищут инвесторов, которые помогут им отправить новинку на мелкосерийный конвейер.
Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).
На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru
При использовании, копировании, цитировании
публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости,
ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.