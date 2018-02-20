В Китае построен трековый дизель-электрический гиперкар

Китайские машиностроители представили в глобальной сети первую визуализацию трекового гиперкара Techrules Ren. Движущей силой этого автомобиля является дизель-электрическая установка. Общественность познакомится с транспортным средством в марте на мотор-шоу в Женеве.

В 2017 году китайцы разработали дорожный гиперкар, и их нынешняя новинка стала его трековой модификацией. Транспортное средство отличается от своего предшественника одноместной кабиной и аэродинамическими элементами кузова.

Для топового Techrules Ren предусмотрена силовая установка, которая состоит из шести электромоторов, два из которых вращают переднюю ось. Вместе они выдают производительность в 1 305 лошадиных сил. Дизельный мотор в машине используется для увеличения запаса хода: агрегат вращает генератор, который подзаряжает литий-ионные аккумуляторы.





Гиперкар Techrules Ren покоряет «сотню» менее чем за три секунды. Порог скорости болида обозначен на отметке в 330 километров в час. Топливный бак автомобиля рассчитан на 80 литров горючего. При полной заправке машина имеет запас хода в 1 170 километров. Сколько будет стоить трековый Techrules Ren, пока не ясно. Сейчас китайцы ищут инвесторов, которые помогут им отправить новинку на мелкосерийный конвейер.

Иван Головин