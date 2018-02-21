Suzuki Vitara в январе стал самой популярной моделью бренда в РФ

По данным российских СМИ, в январе 2018 года компания Suzuki в России смогла реализовать 209 новых автомобилей, что на 21% меньше, чем годом рынке. Отмечается, что самой популярной моделью компании стал кроссовер Suzuki Vitara, выбор на котором остановили 128 россиян, что на 25% ниже прошлогоднего результата.
На втором месте по популярности расположился кроссовер Suzuki SX4, который нашёл 73 владельцев в январе, снизив показатель на 17%. Кроме того, россияне приобрели восемь компактных внедорожников Suzuki Jimny, что на 2% больше, чем годом ранее.
Напомним, что в 2018 году компания Suzuki привезёт на российский рынок рестайлинговый Suzuki Vitara, но публичная премьера модели пока не состоялась. Не исключено, что кроссовер дебютирует уже через несколько дней на автосалоне в Женеве, Швейцария. На данный момент актуальный «паркетник» в России можно приобрести по цене от 1 079 000 рублей.