Составлен ТОП-10 самых распространенных в России марок автомобилей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», 1 января 2018 года автомобильный парк России насчитывал 42 400 000 легковых машин, а самой распространенной в стране маркой вполне ожидаемо стала LADA. Отмечается, что на долю продукции «АвтоВАЗ» приходится 33% от российского автопарка, что в количественном выражении составляет примерно 13 870 000 «легковушек».

Васисуалий Мурчалов

Аналитики сообщили, что на втором месте в рейтинге самых распространенных автомобилей в России находятся модели компании Toyota, на долю которых приходится 3 760 000 машин. Так, Toyota становится лидером в рейтинге иномарок. На второй строчке ТОП-10 находится бренд Nissan, с показателем в 2 010 000 зарегистрированных машин.В «пятерку» лидеров рейтинга самых распространенных марок вошли такие бренды как Hyundai и KIA, на долю которых приходится 1 870 000 и 1 680 000 регистраций соответственно. Очевидно, что таких результатов удалось добиться благодаря популярности моделей Hyundai Solaris и KIA Rio.Далее в ТОП-10 следуют такие автомобильные бренды как Renault (1 660 000 единиц), Chevrolet (1 630 000 единиц), Volkswagen (1 510 000 единиц), Ford (1 350 000 единиц) и Mitsubishi (1 160 000 единиц). Уточняется, что остальные автомобильные марки по состоянию на 1 январе 2018 года не смогли пробить отметку в миллион регистраций.