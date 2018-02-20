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| | Составлен ТОП-10 самых распространенных в России марок автомобилей

Составлен ТОП-10 самых распространенных в России марок автомобилей

Сегодня, 15:04
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», 1 января 2018 года автомобильный парк России насчитывал 42 400 000 легковых машин, а самой распространенной в стране маркой вполне ожидаемо стала LADA. Отмечается, что на долю продукции «АвтоВАЗ» приходится 33% от российского автопарка, что в количественном выражении составляет примерно 13 870 000 «легковушек».

Составлен ТОП-10 самых распространенных в России марок автомобилей

 

Аналитики сообщили, что на втором месте в рейтинге самых распространенных автомобилей в России находятся модели компании Toyota, на долю которых приходится 3 760 000 машин. Так, Toyota становится лидером в рейтинге иномарок. На второй строчке ТОП-10 находится бренд Nissan, с показателем в 2 010 000 зарегистрированных машин.

В «пятерку» лидеров рейтинга самых распространенных марок вошли такие бренды как Hyundai и KIA, на долю которых приходится 1 870 000 и 1 680 000 регистраций соответственно. Очевидно, что таких результатов удалось добиться благодаря популярности моделей Hyundai Solaris и KIA Rio.

Далее в ТОП-10 следуют такие автомобильные бренды как Renault (1 660 000 единиц), Chevrolet (1 630 000 единиц), Volkswagen (1 510 000 единиц), Ford (1 350 000 единиц) и Mitsubishi (1 160 000 единиц). Уточняется, что остальные автомобильные марки по состоянию на 1 январе 2018 года не смогли пробить отметку в миллион регистраций.
Васисуалий Мурчалов
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