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| | Avito и автодилеры создадут единую базу с 42 млн автомобилей

Avito и автодилеры создадут единую базу с 42 млн автомобилей

Сегодня, 15:06
На страницах российских изданий появилась информация о том, что ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и сервис бесплатных объявлений Avito планируют создать электронную базу данных, в которую войдут 42 000 000 автомобилей. Отмечается, что данный объём составляет практически весь автопарк России.

Avito и автодилеры создадут единую базу с 42 млн автомобилей

 

Издание «Ведомости» сообщает, что ассоциация «Российские автомобильные дилеры» и компания Avito заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого будет создана электронная база автомобилей на 42 000 000 моделей. Примечательно, что данную информацию подтвердили представители обеих компаний.

Отмечается, что новая электронная база данных будет работать на базе существующего ресурса «Автотека», который основан компанией Avito. Отмечается, что доля в 20% от новой базы будет принадлежать РОАД, а ещё 80% акции останется за Avito. Стороны пока отказываются раскрывать сумму сделки.

Отмечается, что воспользоваться поиском в новой базе данных можно будет за 99 рублей, а информация в базе будет более исчерпывающей, чем в паспорте транспортного средства. При введении VIN-номера можно узнать информацию о ДТП, пробеге в отдельные годы, нахождения автомобиля в залоге, а также информацию о работе в такси.
Васисуалий Мурчалов
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