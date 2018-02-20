Кабриолет BMW M4 получил юбилейную модификацию Edition 30 Jahre

Представители BMW M решили отпраздновать 30-летие с момента выхода первого «заряженного» кабриолета марки, представив эксклюзивный BMW M4 Convertible. Новинку в исполнении Edition 30 Jahre выпустят тиражом всего в 300 экземпляров.

Как пишет VistaNews со ссылкой на европейские СМИ, особый BMW M4 Convertible Edition 30 Jahre предложат в оранжевом Mandarin II uni и синем Macao Blue оттенках кузова. Помимо этого, новинка будет отличаться глянцево-чёрной решёткой радиатора, логотипами спецсерии, 20-дюймовыми колёсными дисками уникального дизайна, покрытые матовой эмалью Orbit Grey.

В салоне «юбилейного» автомобиля нашли место двухцветные кожаные кресла с контрастной прострочкой, эксклюзивные напольные коврики, карбоновые акценты и табличка с названием спецверсии.

Новый BMW M4 Convertible Edition 30 Jahre получил пакет доработок Competition Package, который позволяет увеличить производительность 3,0-литрового битурбированного мотораV6 до 450 лошадиных сил. Кроме того, новинку оборудовали спортивной выхлопной системой, перенастроенной адаптивной подвеской и активным M-дифференциалом сзади. Пока не уточняется, во сколько обойдётся такой автомобиль.

Яна Васильева