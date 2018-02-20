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| | Кабриолет BMW M4 получил юбилейную модификацию Edition 30 Jahre

Кабриолет BMW M4 получил юбилейную модификацию Edition 30 Jahre

Сегодня, 12:28

Представители BMW M решили отпраздновать 30-летие с момента выхода первого «заряженного» кабриолета марки, представив эксклюзивный BMW M4 Convertible. Новинку в исполнении Edition 30 Jahre выпустят тиражом всего в 300 экземпляров.

Кабриолет BMW M4 получил юбилейную модификацию Edition 30 Jahre

 

Как пишет VistaNews со ссылкой на европейские СМИ, особый BMW M4 Convertible Edition 30 Jahre предложат в оранжевом Mandarin II uni и синем Macao Blue оттенках кузова. Помимо этого, новинка будет отличаться глянцево-чёрной решёткой радиатора, логотипами спецсерии, 20-дюймовыми колёсными дисками уникального дизайна, покрытые матовой эмалью Orbit Grey.

 

В салоне «юбилейного» автомобиля нашли место двухцветные кожаные кресла с контрастной прострочкой, эксклюзивные напольные коврики, карбоновые акценты и табличка с названием спецверсии.

Кабриолет BMW M4 получил юбилейную модификацию Edition 30 Jahre

 

Кабриолет BMW M4 получил юбилейную модификацию Edition 30 Jahre

 

Кабриолет BMW M4 получил юбилейную модификацию Edition 30 Jahre

 

Кабриолет BMW M4 получил юбилейную модификацию Edition 30 Jahre

 

Новый BMW M4 Convertible Edition 30 Jahre получил пакет доработок Competition Package, который позволяет увеличить производительность 3,0-литрового битурбированного мотораV6 до 450 лошадиных сил. Кроме того, новинку оборудовали спортивной выхлопной системой, перенастроенной адаптивной подвеской и активным M-дифференциалом сзади. Пока не уточняется, во сколько обойдётся такой автомобиль.

 


Яна Васильева
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