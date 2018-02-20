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| | Составлен ТОП-10 самых выгодных для перепродажи кроссоверов

Составлен ТОП-10 самых выгодных для перепродажи кроссоверов

Вчера, 18:00

Многие автолюбители при покупке новой машине задумываются, за сколько они смогут перепродать её после нескольких лет эксплуатации. Эксперты фирмы «Правильная цена» рассказали, какие модели сегмента SUV меньше других теряют в цене.

Составлен ТОП-10 самых выгодных для перепродажи кроссоверов

 

Выгоднее всего перепродать свои авто на сегодняшний день могут владельцы трёхлетних кроссоверов Mazda CХ-5, получив 97,1% от изначальной стоимости. Для Toyota RAV4 этот показатель составит 94,7%, для Suzuki Jimny – 93,7%. Далее в перечне оказались Honda CR-V и Subaru Forester, при продаже которых можно выручить 92,2 и 92,1% от ценников новых авто соответственно.

 

Несколько больше при продаже подержанной машины в возрасте трёх лет потеряют хозяева Chery Tiggo 5 (83,3%), Ford Kuga (83,2%), Nissan Juke (83%), SsangYong Action (81,6%), Nissan X-Trail (81,1%).

Стоит отметить, что аналитики сравнивали ценники автомобилей, приобретённых новыми во втором полугодии 2014 года, то есть до обвала курса рубля и роста цен на машины. К настоящему моменту те же модели предлагаются на вторичном рынке с учётом новых ценников автомобилей. Таким образом, при переходе в категорию трёхлетних машин с пробегом экземпляров 2015 года остаточная стоимость снизится, поскольку те изначально были проданы по более высоким ценам по сравнению с автомобилями 2014 года.


Яна Васильева
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