Составлен ТОП-10 самых выгодных для перепродажи кроссоверов

Многие автолюбители при покупке новой машине задумываются, за сколько они смогут перепродать её после нескольких лет эксплуатации. Эксперты фирмы «Правильная цена» рассказали, какие модели сегмента SUV меньше других теряют в цене.

Выгоднее всего перепродать свои авто на сегодняшний день могут владельцы трёхлетних кроссоверов Mazda CХ-5, получив 97,1% от изначальной стоимости. Для Toyota RAV4 этот показатель составит 94,7%, для Suzuki Jimny – 93,7%. Далее в перечне оказались Honda CR-V и Subaru Forester, при продаже которых можно выручить 92,2 и 92,1% от ценников новых авто соответственно.

Несколько больше при продаже подержанной машины в возрасте трёх лет потеряют хозяева Chery Tiggo 5 (83,3%), Ford Kuga (83,2%), Nissan Juke (83%), SsangYong Action (81,6%), Nissan X-Trail (81,1%).

Стоит отметить, что аналитики сравнивали ценники автомобилей, приобретённых новыми во втором полугодии 2014 года, то есть до обвала курса рубля и роста цен на машины. К настоящему моменту те же модели предлагаются на вторичном рынке с учётом новых ценников автомобилей. Таким образом, при переходе в категорию трёхлетних машин с пробегом экземпляров 2015 года остаточная стоимость снизится, поскольку те изначально были проданы по более высоким ценам по сравнению с автомобилями 2014 года.

Яна Васильева