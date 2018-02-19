Lexus лидирует в рейтинге надежности авто

Эксперты американского портала J.D. Power разработали рейтинг наиболее надежных автомобилей в США. Согласно исследованиям, первое место досталось автомобилям японского премиального бренда Lexus.

Дмитрий Павличко

Согласно информации, распространенной обозревателями специализированных изданий, такие исследования агентство проводит уже в 29-й раз. При составлении перечня эксперты руководствовались проведенным опросом среди обладателей авто 2015 года выпуска. Автолюбителей просили назвать главные проблемы, возникшие с их авто в течение 12 месяцев. При анкетировании респондентов просили ответить на 233 вопроса, а степень неполадок определялась числом проблем на 100 машин.Вслед за Lexus (99 неполадок на 100 авто марки) расположился немецкий Porsche (100). ТОП-3 закрывает Buick (116). В ТОП-5 попали Infiniti (120) и KIA (122).В списке моделей по надежности стоит выделить Lexus GT, Lexus ES и Lexus GT. Еще в рейтинг вошли KIA Rio, Toyota Prius, Chevrolet Malibu, Dodge Challenger и Buick LaCrosse.