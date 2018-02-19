В Женеву приедет росокшный электрокар от Volkswagen

Немецкий машиностроительный концерн Volkswagen обнародовал в сети первые тизеры прототипа нового премиального электрокара из семейства I.D. Публичный дебют I.D. Vizzion намечен на март в рамках Женевского автосалона.

Дмитрий Павличко

Представленный электромобиль предназначен для демонстрации дизайнерских наработок будущих авто бренда. Новинку снабдят технологией с названием «цифровой водитель», благодаря которому появится возможность прокладывать маршрут и управлять авто в общем дорожном потоке.Контролировать опции авто можно будет посредством «виртуального помощника», к которому водитель обращается при помощи жестов и голосовых приказов. Под капот концепт получит 225-киловаттный агрегат, развивающий предельную скорость до 180 км/ч. Внедренный набор литиево-ионных батарей обеспечивает дальность хода в 655 км без подзараядки.Серийное производство электромобилей Volkswagen I.D. начнут в 2020 году. Первым станет небольшой хэтчбэк, а затем кроссовер, минивэн и седан.