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| | В Женеву приедет росокшный электрокар от Volkswagen

В Женеву приедет росокшный электрокар от Volkswagen

Вчера, 18:30
Немецкий машиностроительный концерн Volkswagen обнародовал в сети первые тизеры прототипа нового премиального электрокара из семейства I.D. Публичный дебют I.D. Vizzion намечен на март в рамках Женевского автосалона.

В Женеву приедет росокшный электрокар от Volkswagen

 

Представленный электромобиль предназначен для демонстрации дизайнерских наработок будущих авто бренда. Новинку снабдят технологией с названием «цифровой водитель», благодаря которому появится возможность прокладывать маршрут и управлять авто в общем дорожном потоке.

Контролировать опции авто можно будет посредством «виртуального помощника», к которому водитель обращается при помощи жестов и голосовых приказов. Под капот концепт получит 225-киловаттный агрегат, развивающий предельную скорость до 180 км/ч. Внедренный набор литиево-ионных батарей обеспечивает дальность хода в 655 км без подзараядки.

Серийное производство электромобилей Volkswagen I.D. начнут в 2020 году. Первым станет небольшой хэтчбэк, а затем кроссовер, минивэн и седан.
Дмитрий Павличко
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