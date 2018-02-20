Появление беспилотного транспорта ожидает 61% землян

Американская компания Ford обнародовала отчеты нового исследования, посвященного желаниям потребителей. По мнению экспертов, одной из отраслей, в которой заинтересованы современные люди, является искусственный интеллект.

Дмитрий Павличко

Несмотря на то, что к выпуску беспилотного транспорта не готова ни инфраструктура, ни законодательная база, автопроизводители периодически показывают новые автономные машины. Пока неизвестно, когда начнут выпускать беспилотные авто, но что за этими проектами будущее никто не сомневается.Подобные взгляды, согласно сведениям Ford, имеются у 61% взрослых людей на Земле. Большинство автолюбителей очень ждет выпуска беспилотников на общие дороги. Интересен тот факт, что наибольший интерес у искусственному интеллекту проявляют в КНР (83%) и Бразилии (75%). В Германии и Британии к перспективам развития самоуправляемых технологий относятся отрицательно.52% опрошенных согласны с тезисом о большем вреде искусственного интеллекта. Внедрением беспилотников обеспокоены индийцы (61%), жители Ближнего Востока (61%) и Великобритании (56%). У китайцев иное мнение 72% респондентов утверждают, что беспилотные авто безопасны.