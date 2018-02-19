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| | Renault тестирует свой автомобиль будущего

Renault тестирует свой автомобиль будущего

Вчера, 17:57
Автомобильные папарацци сфотографировали на улицах испанской Барселоны футуристический прототип от французского Renault. Публичный дебют новинки презентуют в рамках Женевского автосалона, который откроется в марте 2018 года.

Renault тестирует свой автомобиль будущего

 

При рассмотрении обнародованных в сети фото становится понятно, что водитель при движении в салоне авто отсутствовал. Машиной управлял оператор, используя специальный пульт.

Существует вероятность, что концепт запускается посредством электрического двигателя. Авто лишилось привычных боковых дверей, а вместо них появились специальные прозрачные панели. Согласно инсайдерской информации, показанный прототип должен показать стратегию будущего развития дизайна марки. Но как сообщают журналисты Le Blog, это может быть всего прототип, разработанный для съемок фильма.

Раньше свою визуализацию Renault представила в виде прототипа Symbioz. Он иллюстрирует намерения инженеров марки об авто на 2030 год.
Дмитрий Павличко
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