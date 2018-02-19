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От Редактора

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| | Bluetooth едва не испортил рекордный дрифтовый заезд BMW M5

Bluetooth едва не испортил рекордный дрифтовый заезд BMW M5

Вчера, 19:00
Ошибка в функционировании интерфейса Bluetooth могла стоить Йохану Шварцу, находящемуся за рулем премиального седана BMW M5 титула рекордсмена книги Гиннеса по непрерывному дрифту. В ходе последней попытки телефон гонщика, используемый для связи со сборной авто-заправщика, отсоединился от мультимедийного центра.

Bluetooth едва не испортил рекордный дрифтовый заезд BMW M5

 

Согласно информации, полученной от обозревателей специализированных порталов, Шварцу пришлось самостоятельно пришлось сбрасывать параметры, заново подключать смартфон и в то же время ехать боком. Еще одной неприятной ситуацией стал выход из строя полноприводного механизма, который тоже едва не испортил гонку. После 6-часовой езды без перерыва система неожиданно активировала переднюю ось. Также пилоту пришлось жонглировать бутылками с водой и закусками, которые пребывали в авто.

Новый баварский седан BMW M5 проехался в непрерывном дрифте восемь часов. Рекорд установили на южнокаролинской трассе BMW Performance. Всего авто проехал 374, 17 км, обойдя прежнее достижение, которое установила Toyota GT86 (209,5 км).
Дмитрий Павличко
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