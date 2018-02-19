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| | Появилась первая фотография нового Porsche 911 без камуфляжа

Появилась первая фотография нового Porsche 911 без камуфляжа

Вчера, 20:52
В глобальной сети обсуждается фотография нового спорткара Porsche 911, запечатленного без камуфляжа. Первоисточником кадра стал фотоблог жительницы Германии. Девушка опубликовала снимок в социальной сети Instagram, однако позже удалила его, однако другие пользователи интернета успели сделать скриншоты публикации.

 

Появилась первая фотография нового Porsche 911 без камуфляжа


Уточним, что девушка опубликовала фотографию, на которой представлена задняя часть спорткара Porsche 911 без камуфляжа. По снимку видно, что автомобиль получил корму в духе моделей Cayenne и Panamera нового поколения. По мнению специалистов, на фотографии представлен Porsche 911 в версии Carrera S, для которой предусмотрены агрегаты производительностью 420 и 450 лошадиных сил.
 
Основой модели Porsche 911 следующей генерации послужила модернизированная архитектура нынешнего «911-го». За счет доработок алюминием и высокопрочной сталью платформа стала легче, что снизит вес новинки.

 

Появилась первая фотография нового Porsche 911 без камуфляжа

 

Немцы любят придерживаться своих традиций, а потому, новый Porsche 911, как и ранее, будет продаваться в базовом исполнении Carrera, в кузовах кабриолет и тарга, а также в сборках Turbo и Turbo S. Также к 2023 году ожидается появление нового Porsche 911 с комбинированной силовой установкой, о которой пока нет подробностей. Данная информация уже подтверждена руководством Porsche. Новый Porsche 911 должен дебютировать к концу нынешнего года.

Иван Головин
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