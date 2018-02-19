Volvo разработала свой первый трехцилиндровый двигатель

Шведская компания Volvo разработала первый трехцилиндровый двигатель объемом 1,5 литра семейства Drive-E. Новый мотор ощностью 159 «лошадей» при моменте силы в 265 Нм установили на компактный кроссовер Volvo XC40.

В паре с новым двигателем будет работать АКПП на шесть ступеней, позднее Volvo намерены представить коробку-автомат на восемь скоростей. Благодаря новому трехцилиндровому двигателю Drive-E компактный XC40 разгоняется до 100 км/ч за 9,4 секунды при максимальной скорости в 200 км/ч.

Татьяна Рязанская

Расход компакт-кросса Volvo XC40 с новым двигателем в смешанном цикле составит 7,1 литр на 100 км. Официальная презентация кроссовера состоялась в сентябре прошлого года. Недавно компания представила особую версию Volvo XC40 Inscription с уникальной отделкой салона и цветом кузова. Стоит отметить, что в России компактный кроссовер будут предлагать только с четырехцилиндровыми двигателями объемом 2 литра.