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| | Volvo разработала свой первый трехцилиндровый двигатель

Volvo разработала свой первый трехцилиндровый двигатель

Вчера, 19:50
Шведская компания Volvo разработала первый трехцилиндровый двигатель объемом 1,5 литра семейства Drive-E. Новый мотор ощностью 159 «лошадей» при моменте силы в 265 Нм установили на компактный кроссовер Volvo XC40.

Volvo разработала свой первый трехцилиндровый двигатель

 

В паре с новым двигателем будет работать АКПП на шесть ступеней, позднее Volvo намерены представить коробку-автомат на восемь скоростей. Благодаря новому трехцилиндровому двигателю Drive-E компактный XC40 разгоняется до 100 км/ч за 9,4 секунды при максимальной скорости в 200 км/ч.

Volvo разработала свой первый трехцилиндровый двигатель

 

Volvo разработала свой первый трехцилиндровый двигатель

 

Расход компакт-кросса Volvo XC40 с новым двигателем в смешанном цикле составит 7,1 литр на 100 км. Официальная презентация кроссовера состоялась в сентябре прошлого года. Недавно компания представила особую версию Volvo XC40 Inscription с уникальной отделкой салона и цветом кузова. Стоит отметить, что в России компактный кроссовер будут предлагать только с четырехцилиндровыми двигателями объемом 2 литра.
Татьяна Рязанская
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