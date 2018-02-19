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| | Genesis представит в Нью-Йорке прототип кроссовера

Genesis представит в Нью-Йорке прототип кроссовера

Сегодня, 16:05
Корейский премиальный бренд, контролируемый Hyundai, в обозримом будущем представит свой новый автомобиль. Это может быть прототип кроссовера, модель из сериии Gran Turismo или спортивное купе с задним приводом.

Genesis представит в Нью-Йорке прототип кроссовера

 

После того, как Genesis показала в Нью-Йорке в 2016 году концепт Genesis GV80, пришло время презентовать публике новый концепт. Демонстрация новинки ожидается на автосалоне в Нью-Йорке в марте 2018 года.

Глава люксовой марки Genesis Манфред Фицджеральд сообщил в интервью, что новый южнокорейский концепт произведет определенное впечатление на автолюбителей. Благодаря представленному прототипу можно будет понять видение инженеров Genesis относительно грядущего роскошного авто в скором времени.

Ранее сообщалось, что Genesis намеревался показать «двухдверку» GranTurismo, потому существует вероятность, что загадочный концепт станет предвестником данной машины. Также сообщается, что кроме указанного авто выйдет еще и кроссовер марки или заднеприводное спорткупе. Премиальный бренд имеет патенты в США на такие торговые марки Genesis GV60, Genesis GV70 и Genesis GV80.
Дмитрий Павличко
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