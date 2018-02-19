Названы российские цены на новый Audi A8

Новый немецкий премиальный седан Audi A8 предлагается для предзаказа у российских дилеров. За него автолюбителям придется выложить от 5 935 000 рублей.

Дмитрий Павличко

Согласно информации, распространенной обозревателями специализированных порталов, под капотом нового Audi A8 разместился 3-литровый двигатель TFSI с производительностью 340 лошадиных сил. Он работает в паре с 8-диапазонной АКПП и полным приводом Quattro.За длиннообразную версию немецкого седана автолюбителям придется отдать 6 715 000 рублей. Салоны получат автомобили в марте нынешнего года. Другие двигатели для российской версии нового Audi A8 не предусмотрены.Следует напомнить, что на европейском авторынке Audi A8 получил под капот еще и 3-литровый 286-сильный турбодизель семейства TDI. В скором времени флагман Audi A8 снабдят 8-цилиндровыми 4-литровыми 435- и 460-сильными агрегатами. Позже появится еще 585-сильная установка объемом 6,0 л. Мировой дебют новинки состоялась летом 2017 года в испанской Барселоне.