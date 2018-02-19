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| | Представлен новый фургон Opel Combo Life

Представлен новый фургон Opel Combo Life

Сегодня, 14:50
Немецкая машиностроительная компания Opel представила свой новый фургон Opel Combo Life, который построен на одной архитектуре с Citroen Berlingo. Новинку презентуют на Женевском автосалоне.

Представлен новый фургон Opel Combo Life

 

Новый фургон выйдет на рынок как в базовой версии, так и в модификации с удлиненной колесной базой. Отмечается, что передняя панель новинки подобна новому Citroen Berlingo. В салоне у немецкого авто стоит выделить 8-дюймовый тачскрин мультимедийного центра.

В функциональном списке новинки расположатся проекционный экран, круиз-контроль, опция идентификации дорожных знаков, контроль за рядностью движения и аудиосистема, поддерживающая сервисы Apple CarPlay и Android Auto. Под капот новый Opel Combo Life получил бензиновые агрегаты объемом 1,2 литра с отдачей 110 и 130 л.с. Кроме того предусмотрены 1,5-литровые дизели с мощностью 75 и 130 лошадиных сил. Они работают в паре с 8-скоростной АКПП.
Дмитрий Павличко
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