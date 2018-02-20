Кубань вошла в ТОП-5 в РФ по продажам люксовых машин с пробегом

Кубань вошла в ТОП-5 в РФ по продажам люксовых машин с пробегомСегодня, 05:00
Анализ люксового сегмента в РФ показал, что по итогам первого квартала текущего года наблюдался рост продаж на 15%. Всего официальными представителями брендов,
Дилеры России в минувшем году продали 8 605 машин марки Audi, эксплуатировавшихся не более 5 лет. 4 987 автомобилей из числа этих транспортных средств
Влиятельное агентство «Автостат» вновь составило рейтинг продаж на авторынке России. Согласно данным компании, реализация люксовых автомобилей с пробегом упала