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От Редактора

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| | Кубань вошла в ТОП-5 в РФ по продажам люксовых машин с пробегом

Кубань вошла в ТОП-5 в РФ по продажам люксовых машин с пробегом

Сегодня, 05:00
Кубань вошла в ТОП-5 в РФ по продажам люксовых машин с пробегом. Краснодарскому краю в данному рейтинге по итогам минувшего года досталась четвертая позиция.

 

Кубань вошла в ТОП-5 в РФ по продажам люксовых машин с пробегом

 
Самыми большими рынками премиального подержанного транспорта в минувшем году в России стали Москва и Подмосковье, на долю которых пришлось 60% проданных машин данного сегмента. Всего здесь было перепродано 953 люксовых автомобиля.
 
Третье место в рейтинге ТОП-5 досталось Санкт-Петербургу с результатом в 150 реализованных машин. Жители Кубани перепродали 80 люксовых автомобилей.
 
На вторичном рынке люксового транспорта в России лидирует британская марка Bentley. По итогам минувшего года на ее долю пришлось 40% продаж. Вторую позицию занимает Mercedes-Maybach, а на третьем месте фигурирует Maserati.

Иван Головин
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