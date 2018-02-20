Кубань вошла в ТОП-5 в РФ по продажам люксовых машин с пробегом. Краснодарскому краю в данному рейтинге по итогам минувшего года досталась четвертая позиция.

Самыми большими рынками премиального подержанного транспорта в минувшем году в России стали Москва и Подмосковье, на долю которых пришлось 60% проданных машин данного сегмента. Всего здесь было перепродано 953 люксовых автомобиля.

Третье место в рейтинге ТОП-5 досталось Санкт-Петербургу с результатом в 150 реализованных машин. Жители Кубани перепродали 80 люксовых автомобилей.

На вторичном рынке люксового транспорта в России лидирует британская марка Bentley. По итогам минувшего года на ее долю пришлось 40% продаж. Вторую позицию занимает Mercedes-Maybach, а на третьем месте фигурирует Maserati.

Иван Головин