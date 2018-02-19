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| | Компания Porsche открыла "заоблачный" автосалон

Компания Porsche открыла "заоблачный" автосалон

Вчера, 18:30
На вершине горы в коммуне Валь д'Изер состоялось открытие временной торговой площадки Porsche. Высокогорный «поп-ап стор» находится на высоте 2 300 метров над уровнем моря в горнолыжном курорте Мерибель возле ресторана ROK.

Компания Porsche открыла "заоблачный" автосалон

 

Высокогорный «поп-ап стор» Porsche – это стеклянный купол в виде кристалла весом более 3 тонн. На подиуме представлено последнее поколение Porsche Cayenne. Чтобы установить временную торговую площадку понадобились вертолеты и снегоходы. Компания уверена, что автосалон выдержит ураган «Элеанор», скорость которого достигает 170 км/ч. А также купол-кристалл выдержит мощные снегопады и температуру -25 С°.

Компания Porsche открыла "заоблачный" автосалон

 

Официальная презентация третьего поколения Porsche Cayenne состоялась осенью 2017 в рамках автосалона во Франкфурте. Особенностью обновления стала иная платформа и полный привод. Кроме того новинка оснащена стабилизаторами поперечной устойчивости. Модель предлагают с двигателем V6 объемом 3 литра производительностью 340 «лошадей» при моменте силы 340 Нм., а также турбодвигателем V6 объемом 2,9 литра мощностью 440 «лошадей» и 550 Нм. В качестве трансмиссии доступна АКПП на восемь скоростей.
Татьяна Рязанская
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