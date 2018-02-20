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| | На рынок отправился новый Nissan Qashqai с «автопилотом»

На рынок отправился новый Nissan Qashqai с «автопилотом»

Сегодня, 04:00
Японские машиностроители выводят на рынок новый паркетник Nissan Qashqai с «автопилотом». Речь идет о системе полуавтономного управления, которая называется ProPilot.

 

На рынок отправился новый Nissan Qashqai с «автопилотом»

 

Модель Nissan Qashqai с «автопилотом» уже доступна британцам, и предлагается им за 31 275 фунтов стерлингов (2 491 000 рублей). Новинка продается на базе сборок Tekna и Tekna+. Моторный отсек паркетника занимает дизельная установка объемом 1,6 литра. Ее производительность составляет 128 лошадиных сил. Агрегат комплектуется автоматической коробкой передач.
 
Благодаря системе ProPilot паркетник Nissan Qashqai способен удерживаться в полосе движения на трассе в рамках заданного маршрута. Кроме того, с «автопилотом» машина способна без участия водителя перемещаться в плотном потоке транспорта в городе. Также транспортное средство может самостоятельно парковаться на выбранном им месте.

 

На рынок отправился новый Nissan Qashqai с «автопилотом»

 

Для корректной работы системы ProPilot паркетник Nissan Qashqai получил специальные видеокамеры кругового обзора, а также лазерные сканеры высокой чувствительности. Перечисленные устройства позволяют компьютеру автомобиля создавать трехмерную модель окружающего пространства, в которой и ориентируется транспортное средство.

Иван Головин
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