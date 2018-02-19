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| | В Тольятти запечатлели прототип LADA X-Ray Cross

В Тольятти запечатлели прототип LADA X-Ray Cross

Сегодня, 13:07
В Тольятти запечатлели прототип LADA X-Ray Cross. Транспортное средство попалось фотошпионам, когда проходило испытания на дорогах Автограда. Это указывает на то, что отечественные машиностроители готовят к продажам кросс-версию популярной модели.

 

В Тольятти запечатлели прототип LADA X-Ray Cross

 

Фотографии прототипа модели LADA X-Ray Cross представлены в группе RCI News в социальной сети "ВКонтакте". На снимках можно увидеть, что транспортное средство оклеено маскирующей пленкой поверх оригинальных элементов кузова.
 
Кросс-версию российского хэтчбека выдал соответствующий обвес, просматривающийся через маскировку. Также можно заметить, что у LADA X-Ray Cross увеличен дорожный просвет и машина обзавелась 17-дюймовыми колесными дисками. Также автомобиль получил антенну в виде плавника, сдвоенный «выхлоп», рейлинги и задние дисковые тормоза.
 
Ожидается, что модель LADA X-Ray Cross получит улучшенный салон с более качественными материалами, который станет комфортнее. Также есть информация, согласно которой автомобиль не получит полный привод.

 

В Тольятти запечатлели прототип LADA X-Ray Cross

 

В Тольятти запечатлели прототип LADA X-Ray Cross

 

В Тольятти запечатлели прототип LADA X-Ray Cross

 

Стоимость LADA X-Ray Cross пока не озвучивается, однако если сравнивать с ценообразованием LADA Vesta Cross, хэтчбек может оказаться дороже своей обычной версии примерно на 40-45 тысяч рублей. Ожидается, что на конвейер новинка отправится в начале будущего лета, а на рынке машина появится в июле.

Иван Головин
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