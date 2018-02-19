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| | Mitsubishi отзывает 180 тысяч авто из-за лобовых стекол

Mitsubishi отзывает 180 тысяч авто из-за лобовых стекол

Вчера, 17:00
Японские машиностроители планируют масштабную сервисную кампанию, в рамках которой отзовут с китайского рынка более 180 тысяч паркетников Mitsubishi ASX. Все эти автомобили могут иметь проблемы с герметичностью лобового стекла, на что обращает внимание новостное агентство «Синьхуа».

 

Mitsubishi отзывает 180 тысяч авто из-за лобовых стекол

 

Начало сервисной кампании запланировано на 13 апреля текущего года. Японцы обратились с соответствующей заявкой в регуляторные органы Китая.
 
В сообщении агентства «Синьхуа» говорится, что дефект лобового стекла обнаружен у паркетников Mitsubishi ASX, сошедших с конвейера в Китае в период с октября 2012 по декабрь 2016 годов. Уточним, что проблема может спровоцировать попадание влаги в электронику стеклоочистителей, а этом может привести к серьезным поломкам. В ближайшие недели владельцы модели Mitsubishi ASX, попадающие по отзыв, будут извещены о необходимости посещения сервисных центров для выявления и устранения неполадки. Расходы за ремонтные работы производитель берет на себя.
 
К слову, недавно японцы уже отзывали свою продукцию из КНР. Так, ранее Mitsubishi сервисную кампанию, охватившую 51,5 тысячи автомобилей Mitsubishi Outlander с дефектом в стояночном тормозе.

Иван Головин
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