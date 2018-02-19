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| | Renault запускает нпроизводство нового кроссовера

Renault запускает нпроизводство нового кроссовера

Сегодня, 12:22
Французская машиностроительная компания Renault намерена вывести на отечественный авторынок новый кроссовер, относящийся к C-сегменту. Производство новинки наладят на московском заводе бренда, а мировой дебют намечен на август 2018 года на выставке в «Крокус-Экспо».

Renault запускает нпроизводство нового кроссовера

 

Более подробных данных не предоставлено. Согласно инсайдерской информации, грядущая модель представит из себя купеобразный кроссовер, разработанный на архитектуре Renault Duster. В компании рассчитывают, что уровень продаж этого авто будет не хуже Renault Kaptur, причем рентабельность новинки должна быть выше.

Для запуска новой модели инженеры проведут модернизацию сборочной линии. В нее внедрят 22 новых робота.

На сегодняшний день в Москве производятся Renault Kaptur, Renault Duster и Nissan Terrano. Все машины построили на шасси B0. В минувшем году завод выпустил 82 000 авто.
Дмитрий Павличко
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