Renault запускает нпроизводство нового кроссовера

Французская машиностроительная компания Renault намерена вывести на отечественный авторынок новый кроссовер, относящийся к C-сегменту. Производство новинки наладят на московском заводе бренда, а мировой дебют намечен на август 2018 года на выставке в «Крокус-Экспо».

Дмитрий Павличко

Более подробных данных не предоставлено. Согласно инсайдерской информации, грядущая модель представит из себя купеобразный кроссовер, разработанный на архитектуре Renault Duster. В компании рассчитывают, что уровень продаж этого авто будет не хуже Renault Kaptur, причем рентабельность новинки должна быть выше.Для запуска новой модели инженеры проведут модернизацию сборочной линии. В нее внедрят 22 новых робота.На сегодняшний день в Москве производятся Renault Kaptur, Renault Duster и Nissan Terrano. Все машины построили на шасси B0. В минувшем году завод выпустил 82 000 авто.