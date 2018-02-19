Renault запускает нпроизводство нового кроссовера

Более подробных данных не предоставлено. Согласно инсайдерской информации, грядущая модель представит из себя купеобразный кроссовер, разработанный на архитектуре Renault Duster. В компании рассчитывают, что уровень продаж этого авто будет не хуже Renault Kaptur, причем рентабельность новинки должна быть выше.
Для запуска новой модели инженеры проведут модернизацию сборочной линии. В нее внедрят 22 новых робота.
На сегодняшний день в Москве производятся Renault Kaptur, Renault Duster и Nissan Terrano. Все машины построили на шасси B0. В минувшем году завод выпустил 82 000 авто.