В Россию приедет премиальный Range Rover SV Coupe

Одной из новинок грядущего Женевского автосалона станет премиальный британский внедорожник Range Rover SV Coupe. Новый автомобиль разработан конструкторами подразделения SVO британской машиностроительной компании Jaguar Land Rover и будет выпущен ограниченным тиражом.

Дмитрий Павличко

Центральной спецификой внедорожника выступает переход к трехдверному кузову. Инженеры сообщают, что первый Range Rover в 1970 году тоже был выпущен как «трехдверка».В настоящее время технические параметры автомобиля пока покрыты тайной. На фото стоит отметить, что салон получит четыре посадочных места, а в интерьере стоит выделить обшивку из светлой и темной кожи, декоративные металлические элементы и натуральное дерево.Предполагается, что под капот Range Rover SV Coupe получит 8-цилиндровые 4,4- и 5-литровые бензиновые двигатели с отдачей 339 и 510 л.с. В российском филиале бренда сообщили, что россияне смогут купить данный внедорожник. Общий тираж авто составит 999 штук, а сколько из них приедет в РФ неизвестно. На сегодняшний день стоимость стандартного исполнения внедорожника составит 6 352 000 рублей, но Range Rover SV Coupe может обойтись в 2 раза дороже.