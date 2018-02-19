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| | В Россию приедет премиальный Range Rover SV Coupe

В Россию приедет премиальный Range Rover SV Coupe

Сегодня, 14:16
Одной из новинок грядущего Женевского автосалона станет премиальный британский внедорожник Range Rover SV Coupe. Новый автомобиль разработан конструкторами подразделения SVO британской машиностроительной компании Jaguar Land Rover и будет выпущен ограниченным тиражом.

В Россию приедет премиальный Range Rover SV Coupe

 

Центральной спецификой внедорожника выступает переход к трехдверному кузову. Инженеры сообщают, что первый Range Rover в 1970 году тоже был выпущен как «трехдверка».

В настоящее время технические параметры автомобиля пока покрыты тайной. На фото стоит отметить, что салон получит четыре посадочных места, а в интерьере стоит выделить обшивку из светлой и темной кожи, декоративные металлические элементы и натуральное дерево.

Предполагается, что под капот Range Rover SV Coupe получит 8-цилиндровые 4,4- и 5-литровые бензиновые двигатели с отдачей 339 и 510 л.с. В российском филиале бренда сообщили, что россияне смогут купить данный внедорожник. Общий тираж авто составит 999 штук, а сколько из них приедет в РФ неизвестно. На сегодняшний день стоимость стандартного исполнения внедорожника составит 6 352 000 рублей, но Range Rover SV Coupe может обойтись в 2 раза дороже.
Дмитрий Павличко
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