В сети показаны рендеры нового универсала Volvo V40

Независимые художники обнародовали в интернете рендерные изображения нового шведского универсала Volvo V40. Многие автомобилисты ожидают официальный дебют модели следующей генерации.

Дмитрий Павличко

Актуальным вариантом исполнения Volvo V40 считается автомобиль в кузове 5-дверного хэтчбэка. Согласно информации, предоставленной инсайдерами, новинку покажут в кузове универсал, который выйдет вслед за седаном Volvo S40.Швейцарцы из Teknikens Varld опубликовали свое видение нового универсала Volvo V40. При разработке рендеров художники заимствовали стилистические решения от кроссовера Volvo XC40, придав ему стильный вид.В моторный отсек новинка получит производительный T5 Twin Engine, но его параметры пока держат в тайне. Не исключается и внедрение гибрида, состоящего из бензинового турбоагрегата и электромотора.