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| | Стартовали "живые" продажи нового кроссовера BMW X2

Стартовали "живые" продажи нового кроссовера BMW X2

Вчера, 18:16
Новый баварский автомобиль BMW X2 уже приехал в США. В интернете появились фотографии с кроссовером на одной из калифорнийских парковок Century West.

 

Стартовали "живые" продажи нового кроссовера BMW X2

 

Для американских автолюбителей BMW X2 будет доступен только с 2-литровым турбированным двигателем TwinPower Turbo с отдачей 228 «лошадок». Он функционирует вместе с 8-диапазонной трансмиссией. Steptronic. До первой «сотни» новинка разгоняется за 6,3 секунды. Помимо того, можно будет приобрести пакет доработок M Sport X. Он предусматривает внедрение 19-колесных дисков, подвески M Sport и кузовную окраску Frozen Grey.

 

Стартовали "живые" продажи нового кроссовера BMW X2

 

Стартовали "живые" продажи нового кроссовера BMW X2

 

Стартовали "живые" продажи нового кроссовера BMW X2

 

Стартовали "живые" продажи нового кроссовера BMW X2

 

Новый BMW X2 обойдется американцам в 40 000 долларов, а в продаже новинка появится весной 2018 года. По словам инсайдеров, на рынке ожидается переднеприводная версия баварского кроссовера, которая будет стоит меньше, что должно обрадовать автомобилистов.
Дмитрий Павличко
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