Стартовали "живые" продажи нового кроссовера BMW X2

Новый баварский автомобиль BMW X2 уже приехал в США. В интернете появились фотографии с кроссовером на одной из калифорнийских парковок Century West.

Для американских автолюбителей BMW X2 будет доступен только с 2-литровым турбированным двигателем TwinPower Turbo с отдачей 228 «лошадок». Он функционирует вместе с 8-диапазонной трансмиссией. Steptronic. До первой «сотни» новинка разгоняется за 6,3 секунды. Помимо того, можно будет приобрести пакет доработок M Sport X. Он предусматривает внедрение 19-колесных дисков, подвески M Sport и кузовную окраску Frozen Grey.

Дмитрий Павличко

Новый BMW X2 обойдется американцам в 40 000 долларов, а в продаже новинка появится весной 2018 года. По словам инсайдеров, на рынке ожидается переднеприводная версия баварского кроссовера, которая будет стоит меньше, что должно обрадовать автомобилистов.