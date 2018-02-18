Чешские путешественники объехали полмира на "Жигулях"

В эфире «Чешского радио» два друга рассказали о своей длительной поездке по миру на отечественных «Жигулях». Парни выбрали LADA из-за ограниченности своего бюджета и из-за низкой цены последней.

За рулем 42-летней LADA Филип Вогер вместе с Петром Явуреком проехались по Европе, Азии, России, Центральной и Южной Америке. Во Владивостоке туристы погрузили свой транспорт в особый контейнер, внутри которого машина совершила путешествие через Тихий океан.

Дмитрий Павличко

Чехи сообщили, что они очень удовлетворены выбранным авто, так как с приобретением комплектующих не возникло никаких проблем, особенно в странах Азии. Но определенные трудности у путешественников возникли на дорогах плохого качества и на больших высотах. Приехав в Россию, чехи посетили «АвтоВАЗ», где была построена машина. Теперь же парни решили подготовить отчеты о своей поездке, с которыми они намерены выступить в стране.